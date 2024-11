Reprezentacja Polski w skokach narciarskich ma za sobą jeden z najgorszych sezonów od lat. Biało-Czerwoni przez zdecydowaną większość rywalizacji plasowali się daleko za światową czołówką, do czego zdecydowanie nie byliśmy przyzwyczajeni. W poprzednich latach bardzo często działo się bowiem tak, że to Polacy otwierali listę wyników i plasowali się na podiach. W zakończonym kilka miesięcy temu sezonie takie sytuacje były niestety wyjątkami.

Zdecydowanie najgorzej w tym wszystkim czuł się z pewnością Kamil Stoch . Trzykrotny mistrz olimpijski bowiem w ostatnich sezonach przyzwyczaił siebie i swoich kibiców do zajmowania miejsc w samej czołówce. W związku z tym kolejne konkursy, które kończyły się miejscem poza czołową dziesiątką, powodowały u Stocha spore rozczarowanie i rozgoryczenie , a czasem widać było wręcz zrezygnowanie. W związku z tym w Planicy pojawiały się nawet pytania o zakończenie kariery.

"Petarda" Polaka na treningu. Co za skok!

Do tego na całe szczęście nie doszło. Stoch zdecydował się skakać dalej, ale odchodząc z reprezentacji prowadzonej przez Thomasa Thurnbichlera. Dwukrotny triumfator Pucharu Świata postawił na indywidualny sztab szkoleniowy, na czele którego staną Michał Dolezal wspierany przez Łukasza Kruczka . Wydaje się, że każdy następny sezon może być ostatnim naszego mistrza na skoczniach całego świata, w związku z tym trzeba szukać następców Stocha.

W ostatnich latach z dobrej strony pokazali się Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł (w marcu skończy 31 lat przyp. red.). Wszystko wskazuje na to, że do nadchodzącego sezonu podchodzi ten zdecydowanie starszy z naszych skoczków. Na oficjalnym profilu Polskiego Związku Narciarskiego pojawiło się bowiem nagranie z treningów. Na nim widzimy imponujący lot Zniszczoła na skoczni w Wiśle imienia Adama Małysza. Nasz skoczek miał wylądować na odległości 140 metrów, co jest przekroczeniem wielkości skoczni aż o sześć metrów.