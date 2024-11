Gorzkie powitanie polskiej gwiazdy. Są pełni obaw, wielka kasa za samo nazwisko

Pozbyli się go bez żalu, choć uratował im ligę

4-krotnych mistrzów Polski czeka walka o utrzymanie. Wcześniej przez lata bili się o czołowe lokaty w PGE Ekstralidze, a teraz widmo spadku zajrzało im głęboko w oczy . W składzie nastąpiła rewolucja, a ciężar odpowiedzialności ma spoczywać między innymi na barkach Pawlickiego. Tylko że to nie jest ten sam zawodnik, co kilka lat temu.

W Zielonej Górze liczyli na wiele więcej ze strony wychowanka Unii Leszno. Choć nie można mu odmówić, że w kluczowych meczach, gdzie stawką był ligowy byt, spisał się bardzo dobrze. Problemem była jednak niestabilna forma, czyli to, co dokucza mu już od dłuższego czasu. Wraz z poziomem sportowym na przeszkodzie stanęły także finanse. O tym, że Piotra nie zobaczymy w przyszłym roku w Falubazie zadecydowała czysta kalkulacja.

Nie czekał ani chwili, porwie tłumy?

Kiedy Michał Świącik dowiedział się, że Pawlicki jest do wzięcia, nie czekał ani chwili. Obie strony dogadały się bardzo szybko, nieoficjalnie ma zarobić 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt. Włókniarz nie miał wyjścia i wziął to, co najlepsze zostało na rynku. W międzyczasie trwała walka o to, żeby uregulować wszystkie zaległości i wyprowadzić finanse klubu na prostą.