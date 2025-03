Goście jeszcze przed upływem 60 sekund chcieli zaskoczyć gospodarzy strzałem Benjamina Kallmana (piłkarza Cracovii), ale to uderzenie nie mogło skończyć się golem. Oba zespoły notowały sporo strat w środku pola. Z tego chaosu wyłoniła się kolejna próba zespołu z Europy Północnej, tym razem autorstwa Alho. Bramkarz Henry Bonello raz po raz "wypluwał" piłkę przed siebie podczas interwencji, co raczej nie mogło się dobrze skończyć. W kolejnych minutach zawodnicy Emilio de Leo oddalili jednak zagrożenie ze swojej połowy, pojawili się na terytorium rywala.

Eliminacje mistrzostw świata 2026. Finlandia wygrała na Malcie

W 38. minucie gracz krakowskiego klubu chciał się zrehabilitować i spróbował szczęścia po raz kolejny. Bonello znowu odbił piłkę przed siebie, co tym razem już nie uszło płazem. Do futbolówki dopadł Oliver Antman i dał swojej drużynie prowadzenie. Do przerwy niewiele się już wydarzyło, ale Malta nie mogła być niezadowolona ze swojej postawy. Dość powiedzieć, że miała 52 procent posiadania piłki i uderzała częściej (9:8), choć nieco mniej celnie (4:5).

W drugiej połowie Finowie zdecydowali się wycofać i poczekać na kontrataki. Malta dyktowała warunki gry i poczynała sobie coraz śmielej. W 52. minucie mogło być 1:1, ale wspomniany już Mbong minął się z piłką po podaniu wzdłuż bramki. Mijały kolejne fragmenty, a goście nie dawali znaków, jakoby chcieli podwyższyć wiszące na włosku prowadzenie. Z kolei gospodarze nie przestawali naciskać, w 76. minucie Nwoko pomylił się o tylko kilkadziesiąt centymetrów. 120 sekund później ich szanse na remis znacznie spadły, bo czerwoną kartkę po ostrym wejściu obejrzał Kurt Shaw. Co ciekawe, niespecjalnie zachęciło to Finów do przejęcia futbolówki. Zwiększyli pressing z niskiego do średniego, ale zależało im przede wszystkim na bezpiecznym "dowiezieniu" wyniku do końca.