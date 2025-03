Przed meczem Polska - Litwa wywiadu dla TVP Sport udzielił były prezes PZPN-u, obecnie wiceprezes UEFA Zbigniew Boniek. Z optymizmem podchodzi do 2025 roku w kontekście reprezentacji Polski. - Jestem spokojny, zacznie się okres pozytywny dla zespołu. Zagramy 12 meczów, uważam że w 10 z nich jesteśmy faworytami. Trudno, żebyśmy nie byli. Więc to może być dobry rok, by scementować drużynę - podkreślił. "Majstersztykiem" odkreśliłby ewentualny awans "Biało-Czerwonych" na mundial z pierwszego miejsca w grupie. To trudny do zrealizowania scenariusz, ale 69-latek zaznaczył, że Holandia bądź Hiszpania przez rozpoczęcie eliminacji z opóźnieniem może mieć dyskomfort psychologiczny wynikający z kilkupunktowej (być może nawet 9-punktowej) straty.