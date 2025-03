Cudowny gol Polaków, piłka w okienku bramki. Rywale się już nie podnieśli

Reprezentacja Polski do lat 20 ma za sobą już szósty mecz w bieżącej edycji Elite League, czyli turnieju dla ośmiu najlepszych zespołów tej kategorii wiekowej. Do Niecieczy przyjechała drużyna Rumunii. Nasi piłkarze długo nie mogli przebić muru, ale udało się to w 66. minucie za sprawą pięknego gola Szymona Karasińskiego.