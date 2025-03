Radosław Majdan bez ogródek o Polakach przed meczem z Litwą. "Poza zasięgiem"

Radosław Majdan nie ma wątpliwości co do wygranej

Radosław Majdan od razu rozpoczął od tego, że Michał Probierz od początku swojej pracy w kadrze wciąż działa na "żywym organizmie". Kontuzje kluczowych zawodników, m.in. Nicoli Zalewskiego czy Piotra Zielińskiego sprawiły, że selekcjoner musi sięgać do rezerw i szukać kolejnych odpowiedzi. Ekspert "Przeglądu Sportowego" stwierdził jednak, że z takich działań często wychodziło coś nieoczekiwanie dobrego, jak choćby w przypadku Zalewskiego, który nie grał zbyt wiele w Romie, ale w kadrze był jasnym punktem.

"Sam jestem ciekawy, jak ta drużyna będzie wyglądała, bo co do tego, że wygramy, nie mam wątpliwości. Gramy ze słabymi rywalami, bo Litwa, przy całym szacunku i Malta, jeśli mielibyśmy stracić punkty z takimi drużynami u siebie..." - mówił Majdan w kontekście nadchodzących meczów. Jednocześnie zaznaczył, że podobne rozmowy odbywały się w kontekście eliminacji do Euro, gdzie słabym zespołem miała być m.in. Albania. Polska miała wtedy królować w tabeli, a potrzebowała walki w barażach.