Koszmarny występ Marcina Bułki. Francuzi bezlitośni, nikt nie był gorszy

Błąd Marcina Bułki kosztował jego Niceę dwa punkty w starciu z Toulouse FC (1:1). To musiało rzutować na ocenach Polaka we francuskich mediach.

Marcin Bułka znowu rozczarował. Jego błąd kosztował utratę punktów

Sezon 2023/2024 był w wykonaniu Marcina Bułki spektakularny. Polak raz za razem ratował OGC Nice w meczach Ligue 1, śrubował rekord czystych kont i imponował obronami uderzeń z rzutów karnych. Wydawało się, że droga do największych klubów Europy stoi przed bramkarzem otworem. 25-latek postanowił jednak pozostać na Lazurowym Wybrzeżu na kolejny rok, by po jego upłynięciu wykonać następny, znaczący krok w karierze. Ale bieżąca kampania nie jest już tak udana w wykonaniu golkipera. Znacznie częściej przydarzają mu się kosztowne błędy, a ostatnio wylało się na niego morze hejtu po meczu, w którym nawet nie wystąpił .

W niedzielę Polak zagrał w wyjazdowym spotkaniu z Toulouse FC. Jego Nicea aż do 84. minuty prowadziła po trafieniu Gaetana Laborde'a, ale właśnie w końcówce starcia Bułka popełnił błąd. Interweniował po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, ale zrobił to na tyle niefortunnie, że piłka spadła pod nogi Marka McKenziego. Amerykanin bez problemów wyrównał wynik, który utrzymał się już do końca meczu. Dla gości utrata dwóch punktów była wyjątkowo bolesna. Gdyby dowieźli korzystny rezultat do ostatniego gwizdka, awansowaliby na czwarte miejsce w tabeli.