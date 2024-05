Burza wokół Szymona Marciniaka. Niebywałe sceny, aż zawrzało. Niemcy są wściekli

Wydawało się, że po trzech minutach Real Madryt doprowadził do wyrównania. Wydawało się, bowiem Szymon Marciniak ostatecznie po analizie VAR nie uznał trafienia "Królewskich". Zamiast tego odgwizdał faul, ponieważ zanim piłka trafiła do siatki, Nacho Fernandez chwycił za twarz Joshuę Kimmicha, który następnie upadł na murawę.

Piłkarze "Los Blancos" - a zwłaszcza sam Nacho - nie kryli oburzenia taką decyzją Szymona Marciniaka. Analityk do spraw sędziowskich Pavel Fernandez orzekł jednak na antenie stacji "Radio Marca", że była to słuszna decyzja i trudno z tym polemizować.

Liga Mistrzów: Real Madryt - Bayern Monachium. Burza wokół Szymona Marciniaka

Dużo większą burzę wywołała sytuacja, do jakiej doszło już w doliczonym czasie gry, a dokładniej w jego 13. minucie. Wówczas Matthijs de Ligt trafił do bramki Realu Madryt, lecz wcześniej wybrzmiał gwizdek Szymona Marciniaka, sygnalizujący spalonego. Sęk w tym, że powtórki nie dawały pewności co do słuszności takiego werdyktu. A że w ruch poszedł gwizdek, było już po sprawie.