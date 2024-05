Marciniak dostał wiadomość i wykonał wyrok! Gol w ostatnich minutach dał finał

Znamy już obu finalistów Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24. We wtorek swój bilet na Wembley po starciu z PSG wywalczyła Borussia Dortmund, a w środę lepszy od Bayernu Monachium okazał się Real Madryt. "Los Blancos" przegrywali ten mecz niemal do ostatnich minut, ale w kilka minut zdobyli dwa gole i spektakularnie odwrócili losy tego spotkania. Po tych ciosach goście nie byli już w stanie wrócić do walki o finał.