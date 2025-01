Zmiana hierarchii bramkarzy w Barcelonie, nagły cios dla Szczęsnego. W Hiszpanii wrze

- Jeśli gramy w ten sposób, Wojtek będzie grał również w kolejnych meczach . Patrzymy na to, jaki zawodnik daje drużynie siłę, której potrzebujemy. W związku z tym tak zadecydowaliśmy [...] Szczęsny zagra z Atalantą Bergamo - zadeklarował po zwycięstwie 7:1 nad Valencią Hansi Flick .

Flick zaskoczył wyborem Szczęsnego. W Hiszpani zawrzało

Krótki komunikat trenera Barcelony ws. hierarchii bramkarzy wystarczył, żeby w Hiszpanii wybuchła burza. Jeszcze do niedawna wobec przeciętnych występów Inakiego Peni fani Barcy domagali się szans dla Wojciecha Szczęsnego . Wystarczył jeden naznaczony błędami występ przeciwko Benfice, żeby optyka na Polaka uległa całkowitej zmianie.

Niemiec ku zaskoczeniu kibiców, ekspertów, piłkarzy, a przede wszystkim Peni, zdecydował się postawić na byłego reprezentanta Polski. 34-latek zadebiutował w weekend w lidze, ale nie zebrał pozytywnych not za swój występ. Mimo to szkoleniowiec najwyraźniej uważa, że jego umiejętności są na wyższym poziomie, aniżeli konkurenta do gry w bramce.