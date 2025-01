4:0 z Barbastro, 2:0 z Athletikiem, 5:2 z Realem Madryt, 5:1 z Realem Betis, 1:1 z Getafe, 5:4 z Benficą i 7:1 z Valencią - to wyniki FC Barcelony Hansiego Flicka w 2025 roku. Chociaż remis na Coliseum Alfonso Perez z pewnością był bolesny, bo sytuacja w tabeli LaLiga nie wygląda dla "Blaugrany" różowo (7 punktów straty do Realu i 3 do Atletico), to patrząc całościowo na te rezultaty, trzeba docenić liczbę goli. 29 trafień w 7 spotkaniach daje niesamowitą średnią 4,14 gola na mecz.

