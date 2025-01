Trzęsienie ziemi u rywali Polaków w el. MŚ. Jest nowy trener, spore ryzyko

Reprezentacja Polski już w drugiej połowie marca powróci do grania o stawkę i zacznie swoje zmagania w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Jednymi z pierwszych rywali "Biało-Czerwonych" będą w tym przypadku Maltańczycy, a tymczasem w ich obozie doszło do bardzo ważnej zmiany. Posadę selekcjonera przejął bowiem Emilio De Leo i jest to pod pewnymi względami bez dwóch zdań ryzykowna decyzja. 46-latek będzie mieć jednak wyjątkową motywację, aby w roli trenera kadry narodowej pokazać się od jak najlepszej strony.