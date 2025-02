Potężne kontrowersje po porażce Realu, Ancelotti nie gryzł się w język. "Niewytłumaczalne"

Espanyol - Real Madryt. Brutalny faul Romero na Mbappe, Ancelotti nie wytrzymał. "To powinna być czerwona kartka"

"Ryzyko kontuzji było bardzo wysokie. VAR jest po to, by chronić piłkarza. Nie sposób wytłumaczyć, dlaczego to nie była czerwona kartka" - podkreślił jeszcze "Carletto" dodając, że mecz dla jego podopiecznych okazał się trudny, mimo oddania licznych strzałów i kontrolowania gry.

La Liga. Atletico i Barcelona gonią Real Madryt w wyścigu o tytuł mistrzowski

Wiadomym jest już, że potknięcie RM w zmaganiach z "Papużkami" wykorzystało Atletico Madryt, które wygrało 2:0 z RCD Mallorca i traci do "Los Merengues" już tylko jedno "oczko" w tabeli. Warto zwrócić uwagę na to, co zrobi w niedzielę FC Barcelona - w przypadku triumfu "Blaugrany" nad Deportivo Alaves strata Lewandowskiego, Szczęsnego i spółki do Realu wynosić będzie już tylko cztery pkt.