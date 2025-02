Koniec spekulacji, Nicola Zalewski w nowym klubie. Związał się gigantem

Inter Mediolan w późny sobotni wieczór poinformował swoich kibiców o dokonaniu transferu. Klub ogłosił, że nowym zawodnikiem zespołu z Mediolanu został Nicola Zalewski , który trafił do włoskiego giganta na zasadach półrocznego wypożyczenia. Jak przekazano, umowa zawiera dodatkowe opcje, w postaci wykupu po sezonie.

Inter to aktualny mistrz Włoch. W tabeli Serie A zajmuje obecnie drugie miejsce, ale może myśleć o obronie tytułu. Traci trzy punkty do liderującego Napoli, ale ma jeden mecz zaległy do rozegrania.