Gwiazdor nie zagra z FC Barcelona. Zwyzywał sędziego. Czeka go drakońska kara

Hitem 28. kolejki hiszpańskiej La Liga będzie niewątpliwie starcie Atletico Madryt z FC Barcelona. Być może na stadionie w Madrycie rozstrzygnie się kwestia mistrzostwa ligi. Pewne jest, że w tym spotkaniu nie zagra Angel Correa. Argentyńczyk obejrzał bowiem czerwoną kartkę w starciu z Getafe, ale to nie koniec. Schodząc z boiska zwyzywał sędziego, za co czeka go kara od czterech do nawet dwunastu spotkań.