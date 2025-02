To dlatego Świderski zdecydował się na transfer. W USA przeżył koszmar

Karol Świderski w 2022 roku przeniósł się z Grecji do Stanów Zjednoczonych i zasilił szeregi Charlotte FC. W lutym ubiegłego roku ogłoszono, że Polak został wypożyczony do Hellas Verona i kolejne miesiące spędzi we Włoszech. Do amerykańskiego zespołu wrócił w lipcu, jednak nie zabawił tam długo. 23 stycznia tego roku poinformowano o rozpoczęciu współpracy Świderskiego z greckim Panathinaikos AO. Wielu ekspertów nie było jednak zaskoczonych ruchem reprezentanta Polski. Dawał on bowiem do zrozumienia, że jest rozczarowany swoim pobytem w Stanach Zjednoczonych. Do definitywnego opuszczenia tego kraju przekonały go jednak wydarzenia, które mocno odbiły się na psychice piłkarza.

