Real dogonił FC Barcelona. Nagle pojawiły się problemy. Niespodziewany alarm

Real Madryt w tym sezonie ma mnóstwo problemów. Gdy wydawało się, że poprzednich rozgrywkach, w których aż trzech kluczowych piłkarzy zerwało więzadła krzyżowe. Mowa o Thibaut Courtois , Ederze Militao oraz Davidzie Alabie. Każdy z tych trzech absolutnych filarów był niezdolny do gry przez zdecydowaną większość sezonu.

W tym sezonie Carlo Ancelotti również musi walczyć z wielkimi problemami. Ponownie poważnej kontuzji doznał Militao, ale do Brazylijczyka dołączył także Dani Carvajal , a więc kapitan zespołu. Z tymi wszystkimi kłopotami włoski trener radzi sobie najlepiej jak może i Real Madryt walczy na wszystkich możliwych frontach.

Gwiazdy Realu Madryt z kłopotami zdrowotnymi. Trzy dni przed kluczowym meczem

Wydawało się, że obrońcy tytułu do tego meczu podejdą z praktycznie pełną kadrą. Jak się jednak okazuje, w spotkaniu z Rayo Vallecano pojawiły się problemy zdrowotne u trzech wielkich gwiazd. "Klub informuje, że Vinicius Junior doznał niewielkiego urazu palca u prawej stopy, Jude Bellingham niewielkiego urazu prawego uda, a Rodrygo Goes kontuzji lewej ręki, która nie jest poważna" - przekazał Guillermo Rai z "The Athletic".