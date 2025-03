Ekipy FC Barcelona oraz Realu Madryt rywalizują ze sobą stale nie tylko na piłkarskich boiskach, ale też na polu wyławiania największych talentów - i ostatnio oba te zespoły skupiły swoją uwagę na młodym, zdolnym zawodniku Malagi Antonio Cordero. Choć wydawało się, że to właśnie "Blaugrana" i "Królewscy" będą tu najmocniejszymi kandydatami do przejęcia 18-latka, to w wyścigu po podpis futbolisty wyprzedził ich jeden, odrobinę niespodziewany, rywal z Anglii.