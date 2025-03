Inaki Pena wciąż nie pozwala o sobie zapomnieć kibicom. Hiszpan, który przegrał rywalizację z Wojciechem Szczęsnym o miejsce w wyjściowym składzie, wielokrotnie podkreślał, że chce dalej walczyć o udowodnienie swojej wartości. Decyzja trenera o odsunięciu od podstawowej jedenastki mocno go zabolała , a wielu kolegów z szatni okazywało mu wsparcie.

Pewna pozycja Szczęsnego w Barcelonie. Penia i Ter Stegen w tarapatach

Kilka tygodni po zmianie w bramce Barcelony narracja uległa już jednak sporej zmianie. Szczęsny szybko zyskał przychylność szatni, a koledzy z drużyny cenią sobie bardzo jego osobowość, a także humor, jaki wnosi do drużyny. A do tego podtrzymuje świetną formę w kolejnych spotkaniach i wciąż pokazuje, że zasługiwał na otrzymaną szansę.

Na tym etapie sezonu dyskusja o tym, kto powinien bronić dostępu do bramki Barcy, została już zamknięta na dobre. Co więcej, o swoją przyszłość może poważnie martwić się Marc-Andre ter Stegen. Przynajmniej kilka źródeł wskazuje, że Niemiec będzie skazany na walkę o miejsce w składzie - nie otrzyma go "z marszu".