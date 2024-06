UEFA odpowiada na zarzuty. Węgrzy byli wściekli, nie czekali na pomoc

Chwila grozy podczas meczu Euro 2024

Mecz pomiędzy Szkocją a Węgrami miał duże znaczenie. W poprzednich dwóch kolejkach żadna z drużyn nie zdołała wygrać, więc była to ostatnia szansa, by powalczyć o trzecie miejsce w grupie i ewentualny awans z trzeciego miejsca. Przez długi czas żadna z drużyn nie zdołała jednak trafić do siatki. Niestety, najciekawsze wydarzenie pierwszych 70 minut nie dotyczyło bynajmniej rywalizacji sportowej. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Angus Gunn usiłował wypiąstkować piłkę. Trafił jednak w głowę Barnabasa Vargi. Napastnik padł na murawę i przez dłuższy czas wyglądało to bardzo niebezpiecznie.