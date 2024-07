Tak Hiszpanie piszą o sukcesie swojej reprezentacji. Jeden wątek dominuje tytuły

Hiszpanie fatalnie rozpoczęli ten półfinał. Francuzi od początku zepchnęli ich do defensywy, co zostało zwieńczone golem już w 9 minucie. Piłkę z lewego skrzydła dośrodkował Kylian Mbappe, a głową do siatki skierował ją Randal Kolo Muani. Zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego jednak szybko wrócili do gry. W 21 minucie przepięknym golem popisał się Lamine Yamal, a cztery minuty później na prowadzenie "La Roja" wyprowadził już Dani Olmo. Wynik do ostatniego gwizdka nie uległ już zmianie i to Hiszpanie mogli świętować awans do finału Euro 2024.

