Poleciały iskry przed półfinałem. Yamal nie odpuścił gwiazdorowi Francuzów

Hiszpania lub Francja , jeden z tych zespołów zostanie dziś pierwszym finalistą Euro 2024. Faworytami wydają się być piłkarze "La Roja", którzy prezentują na tym turnieju najbardziej widowiskowy futbol, z którym w parze idą także wyniki. "Le Bleus" dotarli do tego etapu z tylko jednym strzelonym golem w podstawowym czasie gry, którym było trafienie z rzutu karnego Kyliana Mbappe w meczu z... Polską . Poza tym piłkarze Didiera Deschampesa albo strzelali dopiero w dogrywce, albo wyręczali ich rywale. Czeka nas zatem bardzo ciekawe spotkanie, a emocje udzielają się już piłkarzom, którzy nie oszczędzili sobie uszczypliwości przed pierwszym gwizdkiem.

AP / © 2024 Associated Press

Hitowy półfinał Euro 2024 coraz bliżej. Tak przygotowuje się Holandia. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Yamal odpowiada Rabiot. Nie mógł puścić mu tego płazem

- Nie wiem, czy Lamine Yamal będzie pod presją, ponieważ jest tak młody, ale ma dużo jakości. Jest zawodnikiem, który ma wiele dobrych cech. Wiemy, że zachowuje zimną krew, ale oczywiście może to być dla niego trochę trudne... Postaramy się wywrzeć na nim presję. Wyciągniemy go z jego strefy komfortu. Jeśli chce zagrać w finale, będzie musiał dać z siebie więcej niż do tej pory - powiedział pomocnik "Le Bleus".