Skandal na Euro. Piłkarze czekają na mecz 1/8 finału, członkowie kadry okradzeni

Już dziś Euro 2024 kończy się dla reprezentacji Polski . Nasi piłkarze przegrali oba dotychczasowe mecze (z Holandią 1:2 i z Austrią 1:3), a w swoim ostatnim spotkaniu zmierzą się z pewną awansu Francją . Za to w niedzielę i poniedziałek poznaliśmy pierwsze drużyny, które awansowały już do 1/8 finału. W fazie pucharowej zagrają już na pewno Niemcy, Szwajcaria, Hiszpania i Włochy. Niestety, jeden z tych zespołów padł ofiarą kradzieży, a konkretnie członkowie sztabu analitycznego.

Co za skandal. Reprezentacja Szwajcarii okradziona na Euro z bazy danych

Gazeta podaje, że kamery monitoringu hotelu zarejestrowały co najmniej jednego podejrzanego sprawcę. Policja go szuka. Rzecznika prasowa hotelu przekazała, że wszystkie zgromadzone nagrania i zdjęcia, które mogą stanowić materiał dowodowy, zostały przekazane w ręce policji.

Jak się okazuje, ten nieprzyjemny incydent mimo wszystko nie powinien przeszkodzić "Helwetom" w fazie pucharowej Euro 2024. - Nie potrzebujemy tych danych od razu podczas turnieju. Jeśli był to atak na dane reprezentacji Szwajcarii, był to atak na niewłaściwą kadrę - zaznaczył Adrian Arnold.

Atmosfera jest świetna, ale niedociągnięć w trakcie Euro 2024 nie brakuje

Na szczęscie poza tym, nie doszło do sytuacji, które mogłyby zagrozić kibicom, za to na turnieju da się zauważyć kilka niedociągnieć organizatorów, jak chociażby spóźniające się pociągi. Miało też miejsce zdarzenie związane z nieodpowiednim zachowaniem piłkarza, w którym reprezentant Albanii po meczu z Chorwacją nawołwał do nienawiści. Mirlind Daku przejął megafon i podszedł do trybuny zajętej przez albańskich kibiców. Następnie zachęcał ich do wykrzykiwania haseł uderzających nie tylko w Serbię, ale również w Macedonię Północną (dawniej Macedonia). UEFA ukarała go już zawieszeniem na dwa mecze w narodowych barwach.