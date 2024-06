Wielki przełom, a teraz nagle koniec? Zagadkowe słowa Lewandowskiego

Próżno w ostatnich latach szukać innych przykładów polskich piłkarzy, którzy potrafili tak raptownie zmienić swój wizerunek. Zmienić na plus, dodajmy. Wojciech Szczęsny nigdy nie był wprost symbolem porażki "Biało-Czerwonych" na kolejnych wielkich turniejach, lecz jeszcze kilka lat temu zdecydowanie był największym pechowcem. Bo jeśli tylko coś mogło pójść nie po jego myśli, tak właśnie się działo.

Przypomnijmy. Euro 2012? Czerwona kartka w meczu otwarcia z Grecją, po której nie wrócił już między słupki. Euro 2016? Kontuzja po meczu z Irlandią Północną. Mundial z 2018 roku został naznaczony przez koszmarne otwarcie w meczu z Senegalem, a chyba wszyscy do dziś pamiętają bramkę na 2:0, w której Wojciech Szczęsny próbował ratować sytuację, w katastrofalny sposób wychodząc z bramki.

Co myśmy zrobili

To samo Wojciech Szczęsny mógł powtarzać sobie w myślach podczas meczu inauguracyjnego kolejnej wielkiej imprezy - mistrzostw Europy w 2021 roku - gdy po indywidualnej akcji Roberta Maka został... najszybszym strzelcem bramki samobójczej w historii Euro.

A każdy kolejny błąd czy po prostu niepowodzenie Wojciecha Szczęsnego zdawał się wzmagać fakt, że wśród znacznej części fanów nie był on faworytem do miana numeru jeden w naszej reprezentacji. W oczach wielu na prawdziwą szansę zasługiwał "grzeczny chłopak" - Łukasz Fabiański, który jednak wciąż przegrywał rywalizację z młodszym kolegą w oczach kolejnych selekcjonerów. A charyzmatyczni, zabawni i "kolorowi" piłkarze cieszą się sympatią kibiców tylko do czasu, gdy idą za tym wyniki.