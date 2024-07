Przyszłość Kevina de Bruyne pozostaje niepewna. Kapitan reprezentacji Belgii ma kontrakt wiążący go z Manchesterem City zaledwie do końca przyszłego sezonu. Ostatnio doświadczony pomocnik otworzył się na temat planów na najbliższe tygodnie.

Tyle, że w fazie grupowej bieżącego Euro 2024 żadna ze stron nie zachwyciła - i to mówiąc bardzo delikatnie. Reprezentacja Francji nie strzeliła w trzech meczach ani jednej bramki z gry, a punkty urwali im nie tylko Holendrzy, ale i grający "o honor" Polacy. Z kolei Belgowie musieli uznać wyższość Słowacji, co z pewnością było największą sensacją pierwszej kolejki. Ostatecznie zakończyli grupę z czterema punktami, ale w żadnym ze spotkań nie zagrali na miarę swojego potencjału. Pozostaje wierzyć, że groźba pożegnania się z turniejem podziała na obie ekipy pobudzająco.

Co planuje de Bruyne? "Jeśli porozmawiasz z Guardiolą..."

Liderem i kapitanem reprezentacji Belgii jest Kevin de Bruyne. Pomocnik ma za sobą niełatwy sezon, który rozpoczął się od poważnej kontuzji. Gdy wrócił na wiosnę, udowodnił jednak, że wciąż prezentuje najwyższy poziom. Mimo tego sporo mówi się o przyszłości 33-latka . Obecna umowa wiąże go z Manchesterem City zaledwie do końca przyszłego sezonu.

Nie oznacza to jednak, że weteran zamknął drogę przed odejściem. "Czytałem wiele nagłówków na temat mojego odejścia do Arabii Saudyjskiej, ale z nikim na ten temat nie rozmawiałem. Jeśli wpłynie dobra oferta i powiesz Pepowi [Guardioli - przyp. red.], że chcesz odejść, staje się to możliwe. Być może w innych klubach wygląda to inaczej. Nigdy jednak nie powiedziałem, że chcę odejść. Mam więcej pieniędzy, niż potrzebuję. Ale jeśli napłynie absurdalna oferta, muszę myśleć o rodzinie, krewnych, wnukach, prawnukach i przyjaciołach" - wyznał tajemniczo 33-latek.