Problem po meczu z Polską. Trener Francji ostrzega. I to tuż przed hitem

Reprezentacja Francji na zakończenie fazy grupowej Euro 2024 mierzyła się z Polską . "Trójkolorowi" przystępowali do pamiętnego meczu w Dortmundzie po wygranej 1:0 nad Austrią (własnego bramkarza w tamtym spotkaniu pokonał Maximilian Wober) i bezbramkowym remisie z Holandią.

W starciu z drużyną trenera Michała Probierza wicemistrzowie świata chcieli się więc przełamać, w końcu samodzielnie trafiając do siatki. Ta sztuka im się udała. Punkt po remisie 1:1 dała im bramka zdobyta z rzutu karnego przez Kyliana Mbappe. Po meczu z reprezentacją Polski Francuzi wciąż nie mają jednak na koncie gola strzelonego z gry. To może nieco martwić szkoleniowca "Trójkolorowych" - Didiera Deschampsa.

Francja miała problem w meczu z Polską. Didier Deschamps wprost przed starciem z Belgią

To nie jest już faza grupowa. Czas na nowe rozgrywki w ramach trwającego turnieju

- Upewnię się, że wystawię zespół, który moim zdaniem da największe szanse na to, by sprawić rywalom problemy w obronie. Nie robię zmian w składzie dla samego robienia zmian. Ważną rzeczą jest dla mnie to, aby wszyscy piłkarze znaleźli się w jak najlepszym położeniu - zadeklarował trener wicemistrzów świata z Kataru.