Po raz pierwszy jednak w historii Euro triumfator wygrał wszystkie mecze. Przed starciem o złoto podopieczni Luisa de la Fuente w grupie pokonali 3:0 Chorwację, po 1:0 Włochy i Albanię, 4:1 Gruzję, a także po 2:1 Niemcy (po dogrywce) i Francję. Strzelili aż 15 goli, co również jest rekordem. Trudno mówić o niezasłużonym zwycięzcy. Tak dobre wyniki przełożyły się na wypłatę od UEFA - w ostatnim czasie Hiszpania zarobiła maksimum tego, co było możliwe, a więc 28,25 miliona euro.

Reprezentacja Hiszpanii na szczycie sportowym i finansowym. 28,25 mln euro idzie do RFEF

9,25 mln to kwota wypłacana za sam awans na turniej. Wygrana w spotkaniu grupowym przynosiła 1 mln, a remis 500 tysięcy. Za przejście do 1/8 finału UEFA płaciła 1,5 mln, do ćwierćfinału 2,5 mln, a do półfinału 4 mln. Finalista imprezy mógł liczyć na kolejne 5 mln, a triumfator na 8.