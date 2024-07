Hiszpania mistrzem Europy! Tytuł odzyskany po 12 latach. Dramatyczny przebieg finału

W pierwszej połowie stroną zdecydowanie przeważającą była Hiszpania . W jej grze zabrakło jednak konkretów, czyli celnych dośrodkowań i strzałów, które realnie mogły zagrozić Jordanowi Pickfordowi . Wiele wskazywało jednak na to, że angielski mur w tym spotkaniu prędzej czy później musi pęknąć.

W pierwszej połowie zabrakło goli. Hiszpanie się nie przebili

W pierwszej doliczonej minucie Anglicy stanęli przed dobrą szansą, jaką był stały fragment gry. Declan Rice posłał dobre dośrodkowanie, a Phil Foden doszedł do strzału. Ten jednak nie był na tyle groźny, aby pokonać dobrze ustawionego Unaia Simona .

Przed zmianą stron zabrakło tego, na co wszyscy kibice zawsze czekają najbardziej, czyli goli. Po pierwszej połowie w finale Euro 2024 Hiszpania i Anglia bezbramkowo remisowały. Można powiedzieć, że dla fanów żądnych pięknego widowiska, ta odsłona była rozczarowująca.

Znakomity początek drugiej połowy w wykonaniu Hiszpanów

To, czego w pierwszej połowie brakowało, w drugiej nadeszło od razu. Lamine Yamal przeprowadził znakomitą akcję indywidualną na prawym skrzydle i podał do wbiegającego Nico Williamsa . Ten bardzo pewnym i precyzyjnym strzałem pokonał Jordana Pickforda . W tym momencie sytuacja Anglii zrobiła się niezwykle skomplikowana.

Największa gwiazda Chelsea bardzo szybko dała w tym finale coś ekstra. Anglicy przeprowadzili szybką akcję z udziałem Bukayo Saki i Jude'a Bellinghama . Ostatni z wymienionych znakomicie wystawił piłkę na strzał Cole'owi Palmerowi, a ten uderzeniem z pierwszej piłki pokonał Unaia Simona . Piłka po drodze otarła się jeszcze o nogę jednego z obrońców, co z pewnością nie pomogło bramkarzowi.

Na kilka minut przed końcem hiszpańscy kibice oszaleli z radości. Marc Cucurella posłał bardzo mocne płaskie dośrodkowanie w pole karne. To podanie okazało się idealne co do milimetra. Piłkę zaatakował wbiegający Oyarzabal, który pokonał Pickforda.