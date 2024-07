Najlepszy gracz Euro 2024 wybrany. Gwiazdor coraz bliżej Złotej Piłki?

Gdy wybrzmiał ostatni gwizdek Hiszpanie naturalnie mogli cieszyć się z upragnionego Pucharu Henriego Delaunaya, natomiast był to również czas na przyznanie futbolistom nagród indywidualnych. Poznaliśmy m.in. MVP turnieju. Reklama

Euro 2024. Rodri najlepszym piłkarzem turnieju. Czy Hiszpan dostanie Złotą Piłkę?

Najlepszym zawodnikiem europejskiego czempionatu został Rodri, na co dzień związany z Manchesterem City, który na murawie w niedzielę spędził... zaledwie 45 minut. Wszystko to dlatego, że doznał on w trakcie spotkania urazu i musiał być przymusowo zmieniony przez Martina Zubimendiego po przerwie.

Istotna jest tu jeszcze jedna kwestia - tytuł MVP prawdopodobnie mocno przybliży Rodriego do możliwego sięgnięcia po Złotą Piłkę - Hiszpan od dawna jest wymieniany tu w gronie faworytów, a np. portal Goal.com w swoim rankingu najpoważniejszych kandydatów do tego wyróżnienia wymieniał go 8 lipca na czwartym miejscu - wówczas 28-latek znalazł się za Bellinghamem, Viniciusem Juniorem oraz Mbappe, natomiast ci dżentelmeni nie mogą się pochwalić tytułem mistrzowskim z tegorocznego Euro/ Copa America.

Po finale ME poznaliśmy też najlepszego młodego gracza rywalizacji oraz najlepszego zawodnika spotkania między "La Furia Roja" a "Trzema Lwami" - doceniono tu odpowiednio Lamine'a Yamala oraz Nico Williamsa, a więc dwójkę młodych talentów, które mogą stanowić o sile swojej kadry przez naprawdę wiele lat.

Rodri zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii blisko sześć lat temu

Rodri w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii zadebiutował we wrześniu 2018 roku, w meczu z Chorwacją odbywającym się w ramach Ligi Narodów UEFA. Do obecnego klubu, czyli wspomnianych "The Citizens" , trafił w 2019 roku z Atletico Madryt.

