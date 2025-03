Stracił zdrowie i setki tysięcy złotych. Gwiazdor szybko uciszył krytyków

10 miesięcy temu Jason Doyle doznał bardzo groźnej kontuzji. Australijczyk złamał żebra i poważnie uszkodził ramię, co wymagało rekonstrukcji barku. Były mistrz świata stracił nie tylko zdrowie, ale również znaczną sumę pieniędzy. BayerSystem GKM Grudziądz wezwał go do zwrotu ponad 400 tysięcy złotych. Prawie rok czasu trzeba było czekać na to, kiedy 39-latek wróci na tor. Zrobił to w wielkim stylu, wygrywając Turniej Jubileuszowy Nielsa Kristiana Iversena. Przegrał tylko jeden wyścig, a bardziej niż zdobyte punkty imponował jego styl jazdy. Po skomplikowanym urazie nie ma już śladu. To świetna wiadomość dla jego nowego klubu z Częstochowy, którego los jest uzależniony od formy Doyle'a.