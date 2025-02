Skandaliczne zachowanie Lukasa Podolskiego. "Ewidentnie na czerwoną kartkę"

Lukas Podolski to bez dwóch zdań piłkarz o jednym z najbardziej imponujących CV wśród wszystkich zawodników PKO BP Ekstraklasy oraz postać poważana przez kibiców Górnika Zabrze. Napastnik jednocześnie potrafi co jakiś czas wzbudzić potężne kontrowersje, tak jak to miało miejsce podczas niedawnego towarzyskiego turnieju Spodek Super Cup. 39-latek zachował się skandalicznie i popełnił faul, który mógł nieść poważne konsekwencje zdrowotne dla jednego z rywali, po czym obejrzał... tylko żółtą kartkę. Sebastian Jarzębak, arbiter w tamtym pamiętnym meczu, powrócił do tej sytuacji w jednym z najnowszych wywiadów.