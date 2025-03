Radwańska w akcji, a Linette eliminuje pogromczynię Zheng. Polka kontra finalistka US Open

Magda Linette ma ostatnio napięty kalendarz, jeśli chodzi o swoje starty. Prosto z Bliskiego Wschodu przeniosła się do Meksyku, gdzie wzięła udział w turnieju WTA 500 w Meridzie. Poznanianka zakończyła tamtejsze zmagania na drugiej rundzie, kreczując w starciu z Zeynep Sonmez. 33-latka narzekała na problemy z lewą kostką. Po dwukrotnej konsultacji z fizjo postanowiła odpuścić i zadbać o swoje zdrowie - zwłaszcza, że czekały ją kolejne ważne starty. Reklama

Pierwszy z nich przypadł na Indian Wells. Aktualne miejsce Linette w rankingu nie pozwalało na wolny los, jak w przypadku Igi Świątek czy Magdaleny Fręch, stąd poznanianka musiała przystąpić do rywalizacji już od pierwszej rundy. Na dodatek jej spotkanie wyznaczono na premierowy dzień zmagań w głównej drabince turnieju. Przeciwniczką Magdy okazała się jej dobra znajoma - Peyton Stearns, z którą wielokrotnie tworzyła wspólny duet w deblu.

Amerykanka również notowała przyzwoite występy w ostatnich tygodniach. Ten najlepszy przypadł na turniej WTA 1000 w Dubaju, gdzie dotarła do trzeciej rundy, przegrywając z późniejszą triumfatorką imprezy - Mirrą Andriejewą. Wcześniej zawodniczka z USA zdołała jednak sprawić dużą niespodziankę, eliminując najpierw Ons Jabeur, a później mistrzynię olimpijską z Paryża - Qinwen Zheng. Co ciekawe, Linette i Stearns jeszcze nigdy nie rywalizowały przeciwko sobie w singlu. Czekał nas zatem premierowy bezpośredni pojedynek między obiema tenisistami.

Trzy sety w starciu Linette - Stearns. Wiadomo, z kim zagra Pegula w drugiej rundzie w Indian Wells

Na początku spotkania obie zawodniczki utrzymywały swoje podania. Linette starała się wykorzystywać słabszą stronę bekhendową przeciwniczki, a Stearns robiła wszystko, by jak najczęściej naciskać rywalkę poprzez swój forhend. W czwartym gemie Magda wywarła presję na Amerykance i wypracowała sobie pierwsze break pointy. Przy pierwszym z nich miała pecha, bo dropszot zagrany przez Polkę zatrzymał się na taśmie, a rywalka nawet nie ruszyła się w tym kierunku. Także druga okazja nie przyniosła powodzenia. Pojawiła się jednak trzecia szansa i tym razem tenisistka gospodarzy popełniła błąd z forhendu. Poznanianka zdobyła przełamanie i wyszła na prowadzenie 3:1. Reklama

33-latka nie poszła za ciosem. Po chwili sama zrobiła kilka kosztownych pomyłek, które przyniosły powrotnego breaka. Zaczęło się robić niebezpiecznie, bo Peyton nie tylko odrobiła straty, ale w siódmym gemie wyszła nawet na 30-0 przy serwisie Linette. Ostatnie cztery punkty należały jednak do naszej tenisistki. Podczas kolejnego rozdania mieliśmy odzwierciedlenie tej sytuacji. Zbliżaliśmy do kluczowych rozstrzygnięć w pierwszym secie. W lepszej sytuacji była Magda, która z racji tego, że podawała jako pierwsza, mogła wywierać presję na przeciwniczce. Dziesiąty gem potoczył się perfekcyjnie dla poznanianki. W momencie, gdy Stearns musiała utrzymać serwis, by pozostać w partii, została przełamana do zera. Tym oto sposobem Polka wygrała premierową odsłonę 6:4.

Natchniona zwycięstwem w pierwszym secie Linette bardzo pewnie otworzyła drugą część pojedynku. W następnych minutach Peyton znów zerwała się do walki i zaczęła dyktować warunki na korcie. Magda zagrała pasywniej i to poskutkowało przełamaniem w trzecim gemie. Chwilę później strata mogła zostać odrobiona, mimo że Amerykanka prowadziła 40-0 przy swoim podaniu. Zawiązała się korzystna seria dla poznanianki, która doprowadziła do powrotnego break pointa. Ostatecznie Stearns podwyższyła jednak przewagę do dwóch "oczek". Reklama

Jeszcze ciekawsza sytuacja pojawiła się w szóstym gemie. Po tym, jak tenisistka gospodarzy popełniła dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu, 33-latka otrzymała trzy szanse na 3:3. Nie udało się wykorzystać żadnej z nich, ale nastała jeszcze czwarta okazja. Niestety, także i tym razem Peyton zdołała wyjść z opresji i odbudowała przewagę. Jak się później okazało - to był kluczowy moment seta. W dalszej fazie Stearns pilnowała już wypracowanej różnicy i triumfowała 6:4. Po zakończeniu partii doszło do kilkuminutowej przerwy. Linette skorzystała z okazji, by udać się na konsultacje do Agnieszki Radwańskiej.

Mimo udzielonych rad, początek trzeciej odsłony nie ułożył się korzystnie dla poznanianki. Doszło do break pointa, którego Amerykanka wykorzystała z pełną mocą. Posłała agresywny return prosto pod nogi Magdy i ta była całkowicie bezradna. Natchniona Amerykanka poszła za ciosem i podwyższyła prowadzenie do stanu 2:0. 33-latka była mocno sfrustrowana tym, jak zaczyna przebiegać ten pojedynek. Po chwili musiała mocno popracować przy swoim podaniu, by nie pozwolić jeszcze bardziej odskoczyć przeciwniczce. Na szczęście przetrwała trudnego, zaciętego gema i złapała kontakt. W trakcie następnego rozdania pojawiły się trzy break pointy z rzędu na 2:2. Udało się wykorzystać ostatniego z nich. Linette wróciła do gry i po 26 minutach rywalizacji w trzecim secie znalazła się na prowadzeniu 3:2. Reklama

