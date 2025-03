Kolejny wstrząs w Widzewie. Litwin przybędzie na ratunek

Fatalny początek rundy wiosennej, a do tego ciągłe tarcia na linii trener - dyrektor sportowy, sprawiły, że w łódzkim klubie doszło do rewolucji w pionie sportowym. Pierwszy pracę stracił Myśliwiec, który został odsunięty od prowadzenia pierwszej drużyny. Zastąpił go, na razie tymczasowo, jego asystent Patryk Czubak.