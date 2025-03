Feio na trybunach, a tu szalona minuta przy Łazienkowskiej. Pachniało niespodzianką w Warszawie

Ekipa ze stolicy Dolnego Śląska teoretycznie wydawała się łatwym do ogrania rywalem. Ostatnie miejsce zajmowane w PKO BP Ekstraklasie mówiło samo za siebie. Z drugiej strony, niedawno u wicemistrzów kraju doszło do zmiany trenera. Misji utrzymania w elicie podjął się Ante Simundza. Słoweniec zresztą zaliczył w miarę udane wejście. Niedawno Śląsk pewnie u siebie pokonał Widzewa Łódź, lecz starcie z Legią to zupełnie inna para kaloszy. Wrocławianie nie zamierzali jednak rozkładać przed przeciwnikami czerwonego dywanu. Przez większą część pierwszej połowy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Rezultat zmienił się dopiero dziesięć przed zejściem obu zespołów do szatni.