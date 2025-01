Podolski wpadł w szał, fatalne sceny w towarzyskim turnieju. O włos od tragedii

Do brutalnych i bulwersujących scen doszło w trakcie towarzyskiego turnieju Spodek Super Cup. W pewnym momencie nerwy kompletnie puściły Lukasowi Podolskiemu, który dopuścił się bandyckiego faulu na Jakubie Siedleckim z Wisłoki Dębica. Zawodnicy obu drużyn błyskawicznie do siebie doskoczyli, a na boisku zawrzało. Sam prowodyr zajścia kompletnie nie czuł się w tej sytuacji winny. To niestety nie pierwszy tego wybryk Podolskiego.