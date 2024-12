Oto nowy trener Śląska Wrocław, klub potwierdza. Jego dorobek może imponować

To Ante Simundza, który do Ekstraklasy przychodzi z bogatym CV. Jako trener zdobył trzy mistrzostwa Słowenii i jedno Bułgarii, do tego dochodzi jeden krajowy puchar i dwa Superpuchary. Pięciokrotnie dostał się do fazy grupowej europejskich rozgrywek - raz prowadził zespół w Lidze Mistrzów i po dwa razy w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. Taki dorobek musi robić wrażenie - przecież ekipa ze stolicy Dolnego Śląska zamyka tabelę Ekstraklasy.

- Analizowaliśmy wiele czynników i wspólnie doszliśmy do wniosku, że Ante to idealna osoba na to stanowisko. Od początku wiedzieliśmy, kogo szukamy i choć doniesienia medialne mówiły co innego, to mieliśmy sporo chętnych, którzy byli gotowi podjąć się tego wyzwania. Sytuacja pierwszego zespołu jest bardzo trudna, niemniej wierzymy, że tak doświadczony i zdyscyplinowany trener będzie w stanie natchnąć drużynę do walki o utrzymanie. Simundza to niezwykle uznana postać, jego CV z pewnością wyróżnia go na tle PKO BP Ekstraklasy. Zdobył w przeszłości wiele trofeów i grał o najwyższe cele. Swoją klasę potwierdził jednak nie tylko pracując z topowymi zespołami w lidze, ale również wprowadzając mniejsze kluby na wyższy poziom i odnosząc z nimi historyczne sukcesy. Teraz przed nim nowe wyzwanie. Wszyscy w klubie wspólnymi siłami będziemy mocno pracować i nie poddamy się do samego końca - podkreślił dyrektor sportowy Rafał Grodzicki.