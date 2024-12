Motor Lublin ma konkurencję. Transfery zmieniły układ sił w lidze

Żużel. Falubaz Zielona Góra nie był tak mocny od lat

Falubaz po transferze Leona Madsena w miejsce Piotra Pawlickiego dołożył także Damiana Ratajczaka. Na papierze podopieczni Piotra Protasiewicza wyglądają na drużynę, która może włączyć się do walki o medale. Nie zmienia tego nawet teoretyczne osłabienie pozycji U-24 po odejściu Jana Kvecha do Apatora Toruń.

- Nasz Falubaz naprawdę się wzmocnił, to widać gołym okiem. Aktualnie, z perspektywy kibica mogę powiedzieć, że zespół wygląda na ciekawszy do oglądania. Zielona Góra nie miała tak mocnej drużyny żużlowej od ostatniego mistrzostwa Polski, zdobytego w 2013 roku - komentuje w rozmowie z Interią Andrzej Huszcza, legenda Falubazu, który jest obecny na każdym meczu domowym.

Żużel. Motor Lublin może czuć się zagrożony?

- Falubaz musi jeszcze poczekać, to jeszcze nie jest ten moment. Motor Lublin też cały czas się wzmacnia, jak nie transferem, to doświadczeniem. Wcześniej z kolei, gdy wymieniali zawodników, to zawsze na lepszego, więc to były dobre kroki. Co prawda żużel jest nieprzewidywalny i wszystko się może wydarzyć, ale racjonalnie patrząc, to jeszcze nie jest ten moment dla Falubazu - zakończył Andrzej Huszcza.