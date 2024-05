Oficjalnie: Klub Ekstraklasy odsunął trenera. Absurdalny moment decyzji

Stało się. Radomiak Radom, który sromotnie przegrał we Wrocławiu ze Śląskiem, zdecydował o odsunięciu od drużyny swojego trenera, Macieja Kędziorka. Nagłe zwolnienie dla wielu kibiców nie było zaskoczeniem, choć zastanawiano się, jaki ma to sens na ostatnią kolejkę przed końcem sezonu. Zespół z Radomia zajmuje 12. miejsce w tabeli i choć znajduje się nad strefą spadkową, to fani nie mają się z czego cieszyć. Czy zmiana trenera poprawi zarówno nastroje jak i poziom gry?