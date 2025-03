Głośny powrót do Legii Warszawa po ośmiu latach. Klub wydał komunikat

Powrót do Legii to dla mnie ogromne wyzwanie. Znam ambicje tego klubu i jego kibiców – wspólnie będziemy pracować nad tym, aby Legia osiągała kolejne sukcesy zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach

Dla Żewłakowa to powrót do klubu po ośmiu latach. Od 2013 r. do 2015 r. pełnił funkcję dyrektora skautingu, a od 2015 r. do 2017 r. był również dyrektorem sportowym.