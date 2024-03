Wielkie przełamanie w Ekstraklasie. Wymiana ciosów i pierwszy triumf outsidera

Bilans tegorocznych gier Radomiaka wyglądał aż do dzisiaj dramatycznie. Ledwie jeden punkt i zero zdobytych goli. To efekt porażek z Cracovią (0-6) i Pogonią Szczecin (0-4), a także bezbramkowego remisu z Wartą Poznań. Złośliwi wskazywali, że zespół Macieja Kędziorka... z każdą kolejką spisuje się coraz lepiej.