Krzysztof Dębek został nowym szkoleniowcem pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec. Na stanowisku zastąpił zwolnionego niedawno Dariusza Dudka.

Nowy szkoleniowiec Krzysztof Dębek związał się z Zagłębiem w nietypowy sposób, bowiem do podpisania umowy doszło za pośrednictwem internetu. Trener połączył się poprzez Skype'a z prezesem Marcinem Jaroszewskim, po czym doszło do zawarcia umowy.

Dębek związał się z klubem kontraktem do końca sezonu 2020/21. Zawiera ona możliwość przedłużenia o kolejny rok.



- W obecnej sytuacji, gdy mamy pandemię to na pewno było duże zaskoczenie. Z drugiej strony kiedyś już był kontakt z klubem, moja znajomość z ludźmi zarządzającymi Zagłębiem, bliscy koledzy, to wszystko nie powodowało już zaskoczenia, a bardziej satysfakcję i docenienie tego, że widzi się we mnie osobę, która podoła nowym obowiązkom - powiedział dla oficjalnej strony internetowej Zagłębia Dębek.



41-letni trener przez wiele lat pracował w Legii Warszawa, gdzie prowadził zespół rezerw oraz juniorów. Ostatnio pracował w IV-ligowej Victorii Sulejówek. Praca w Sosnowcu jest dla niego pierwszą na takim poziomie z seniorskim zespołem.



- Muszę w pierwszej kolejności poznać zespół. A jeśli chodzi o cele, to one w Zagłębiu zawsze są wysokie. Jesteśmy po tym nieszczęsnym zeszłym roku i trzeba to odbudować. Klub na to stać. W takim tonie rozmawiałem zresztą z zarządem - twierdzi szkoleniowiec.

