Niesamowita historia w Wiśle Kraków. Wciąż nie mogą w to uwierzyć

Gdyby na podstawie tej historii ktoś nakręcił film, to scenariusz prawdopodobnie zostałby uznany za zbyt naiwny. Właśnie mija szósta rocznica, gdy przy Reymonta pojawił się tajemniczy Vanna Ly, który milionami dolarów miał ratować klub przed upadkiem. A jedyne, co po sobie pozostawił, to wstyd i rozbudzone nadzieje.