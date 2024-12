Polak z pierwszym golem w Serie A wtedy wkroczył sędzia. Kuriozalne sceny

Adrian Benedyczak już od jakiegoś czasu uchodzi za naprawdę spory talent na pozycji napastnika. Polak rozwija się we Włoszech, a od tego sezonu ma okazję występować już na poziomie Serie A. Nasz napastnik w meczu z Monzą podszedł do rzutu karnego i umieścił piłkę w siatce, ale wówczas do gry wkroczył sędzia, który zdecydował się na... analizę VAR związaną z podyktowanym stałym fragmentem gry i karnego anulował.