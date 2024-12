Przejmujące wieści z domu Szczęsnych. Marina wszystko ujawniła

W życiu Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej w tym roku wiele się działo. Najpierw w lipcu na świat przyszła druga pociecha pary, córeczka Noelia . Kilka miesięcy później golkiper reprezentacji Polski i Juventusu niespodziewanie ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery . Na sportowej emeryturze 34-latek nie wytrzymał jednak długo. Po kilku tygodniach podpisał on bowiem kontrakt z FC Barcelona i wraz z żoną i dziećmi zamieszkał w Katalonii.

W niedawnej rozmowie z Mateuszem Święcickim Szczęsny przyznał, że przeprowadzka do tej części Hiszpanii była absolutnym strzałem w dziesiątkę i jego rodzina czuje się w Katalonii jak w domu . Mimo to golkiper, jego małżonka i dzieci nie mieli zamiaru spędzić Świąt Bożego Narodzenia w tym kraju i zdecydowali się na pobyt w Dubaju . Niestety, już na samym początku wyjazdu rodzinę spotkał olbrzymi pech.

Marina i Wojciech polecieli na święta do Dubaju. Już pierwszego dnia pojawiły się problemy

Marina Łuczenko-Szczęsna aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Teraz gwiazda polskiej estrady opublikowała na swoim profilu na Instagramie krótkie wideo i podsumowała kilkudniowy pobyt w Dubaju. Jak się okazuje, nie przebiegł on zgodnie z planem i już w pierwszych dniach pojawiły się problemy, a mianowicie kłopoty zdrowotne członków rodziny Wojciecha Szczęsnego.

"Nie mam słów, by opisać moją wdzięczność dla tych kilku wspaniałych dni. To były pierwsze wakacje/święta w tym roku dla naszej 4! Mimo tego, że dopadło nas jakieś choróbsko (Liam pod kroplówką pierwszego dnia, wymioty. Ja, gorączka kaszel i totalna słabość)... to udało nam się mimo wszystko spędzić te święta w spokoju, dobrocią w sercu, ogromną wdzięcznością i intencją na przyszły rok" - poinformowała Łuczenko-Szczęsna.