W końcu dobre wieści dla FC Barcelona. Lewandowski się ucieszy, rosną szanse na trofeum

Utalentowany gracz ból odczuwał już w trakcie pierwszej połowy. Sztab szkoleniowy desygnował go jednak do gry także po przerwie, czym tylko pogorszył sytuację. "To nie jest typowe skręcenie, to znacznie bardziej specyficzny uraz. Rokowanie jest znacznie bardziej niepewne. W klubie dobrze zrobią, jeśli wyleczą jego kostkę całkowicie i bez pośpiechu" - mówił od razu po wspomnianym starciu doktor Pedro Luis Ripoll w rozmowie z radiem El Larguero. W Katalonii obawiano się więc najgorszego, czyli wielotygodniowej przerwy.