Już wszystko jasne przed konkursem w Oberstdorfie. Polacy poznali rywali, są pary KO

Co roku Turniejowi Czterech Skoczni towarzyszy niesamowite zainteresowanie i nie inaczej jest podczas edycji 2024/25 . Już podczas kwalifikacji trybuny w Oberstdorfie zalały się kibicami. Zwłaszcza miejscowi fani długo czekają na sukces w postaci niemieckiego triumfu. Posucha naszych zachodnich sąsiadów trwa ponad dwadzieścia lat, ponieważ ostatnio w tych prestiżowych zmaganiach na początku XXI wieku zwyciężał Sven Hannawald. Apetyty na sukces są ogromne, w końcu w klasyfikacji generalnej prowadzi Pius Paschke.

Zdecydowanie inna sytuacja ma miejsce w kraju nad Wisłą. Podopieczni Thomasa Thurnbichlera wciąż nie imponują wybitną formą. Ba, doszło do tego, że dobrowolnie z występu w czterokonkursowym cyklu zrezygnował Kamil Stoch. "Z tego, co słyszałem, to była decyzja Kamila i Michała Doleżala. Uznali, że skoki nie są na tyle dobre, żeby jechać" - wyjaśniał Adam Małysz na łamach "Przeglądu Sportowego Onet".