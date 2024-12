Kuriozalna pomyłka. Aż trudno uwierzyć, Polak skrzywdzony w Oberstdorfie

Kryzys polskich skoczków wciąż nie ma końca . Od ponad roku nasi rodacy zamiast walczyć o podia w pojedynczych konkursach, muszą martwić się z reguły o przepustkę do finałowej serii. Czasem pojawiają się nawet problemy już w kwalifikacjach. Najlepszy tego przykład dostaliśmy w sobotnie popołudnie. Do głównych zmagań w Oberstdorfie nie załapał się Dawid Kubacki .

Gorsze próby Aleksandra Zniszczoła oraz Pawła Wąska zaowocowały z kolei pojedynkami z przedstawicielami gospodarzy w serii otwierającej niedzielne zawody. Z pierwszym "Orłem" zmierzy się Andreas Wellinger. Z drugim zaś Karl Geiger. Nieco lepiej spisał się Jakub Wolny, który zajął 25 miejsce i skonfrontuje się z Anttim Aalto. 29-latek zarazem stał się też bohaterem mediów społecznościowych. Co ciekawe nie przyczynił się do tego dobry skok, a kuriozalna pomyłka francuskiego sędziego. Pomimo przyzwoitego lądowania, wystawił on notę 10,5 punktu.