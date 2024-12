Ogromne problemy Karasia. Musiał udać się do szpitala. Przekazano wieści

Robert Karaś kontynuuje swoje wyzwanie 150-krotnego pokonania dystansu Ironmana. Za nim już 56 dni i do tej pory, choć bywały trudniejsze dni, udawało mu się bez większych problemów docierać do mety. Niestety, podczas 56. dnia zawodów jego noga odmówiła posłuszeństwa, przez co musiał udać się do szpitala na rezonans. Jego team przekazał nowe wieści po wizycie sportowca w szpitalu. Już wiadomo, że łatwo nie będzie…