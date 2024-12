Po 19. kolejkach Betlic 1. Ligi Wisła Kraków zajmuje siódmą pozycję w tabeli, co wciąż jest wynikiem dalekim od oczekiwanego. "Biała Gwiazda" trzeci rok walczy o upragniony powrót do Ekstraklasy, ale od zespołów pokroju Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, czy Arki Gdynia dzieli ją przepaść. Podopieczni Mariusza Jopa wygrali tylko jeden z ostatnich pięciu meczów, w tym pożegnali się z rozgrywkami Pucharu Polski na etapie 1/8 finału.

Wiślacy do gry powrócą dopiero 15 lutego. W ramach 20. kolejki Ekstraklasy zmierzą się ze Zniczem Pruszków. Do miejsca zapewniającego awans do play offów o awans do Ekstraklasy dzielą ich dwa punkty.