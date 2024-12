Kariera młodego skoczka wisi na włosku. "To żenujące, ale muszę to zrobić"

Benjamin Oestvold pod ścianą. Znalazł drugą pracę i założył internetową zbiórkę. Wszystko, aby ratować karierę

Sytuacja stała się na tyle skomplikowana, że młody norweski skoczek musiał posunąć się do ostateczności i... założył internetową zbiórkę, prosząc internautów o pomoc. "To niezręczne i myślę, że zawstydzające. Ale w zasadzie muszę to zrobić, aby przetrwać sezon. (...) Wszystkie pieniądze, które do mnie docierają, pomagają. Oznacza to, że jestem o krok bliżej dotrwania do końca sezonu" - wyjaśnił. Oprócz pieniędzy z ze zbiórki internetowej Oestvold może jeszcze liczyć na jedno źródło dochodu. W grudniu zatrudnił się w hotelu w Gjoevik, gdzie pracuje na nocne zmiany.